В Невском районе неизвестные избили бездомного мужчину

В Невском районе неизвестные избили бездомного мужчину
Полиция ведет поиск злоумышленников. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, которые жестоко избили мужчину без определенного места жительства у одного из домов на Дальневосточном проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сигнал о происшествии был направлен в полицию из стационара, в который был госпитализирован пострадавший. У пациента зафиксированы: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом носа и многочисленные раны на голове.

Сам мужчина рассказал, что его избили неизвестные. Причины такой агрессии от нападавших при этом остались неизвестны. Правоохранители уже изъяли записи с камер видеонаблюдения на месте преступления для установления точных обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте произошла массовая драка с участием курьеров Delivery Club.

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