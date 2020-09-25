В Невском районе неизвестные избили бездомного мужчину

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, которые жестоко избили мужчину без определенного места жительства у одного из домов на Дальневосточном проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сигнал о происшествии был направлен в полицию из стационара, в который был госпитализирован пострадавший. У пациента зафиксированы: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом носа и многочисленные раны на голове.

Сам мужчина рассказал, что его избили неизвестные. Причины такой агрессии от нападавших при этом остались неизвестны. Правоохранители уже изъяли записи с камер видеонаблюдения на месте преступления для установления точных обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте произошла массовая драка с участием курьеров Delivery Club.