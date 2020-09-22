На Гражданском проспекте произошла массовая драка с участием курьеров Delivery Club

На Гражданском проспекте произошла массовая драка с участием курьеров Delivery Club
Предположительно, курьерам пришлось защищаться от нападавших. Фото: pixabay.com

Во вторник, 22 сентября, возле торгового центра «Академ-парк» на Гражданском проспекте завязалась драка между молодыми людьми и несколькими курьерами службы доставки Delivery Club.

На кадрах видеозаписи с места происшествия, опубликованной телеканалом 78.ru, заметно, что сотрудники службы доставки сначала разговаривали с группой прохожих, а затем между оппонентами завязалась нешуточная драка. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют представители правоохранительных органов.

В самом Delivery Club обращают внимание на тот факт, что курьеры, судя по видеозаписи, не были зачинщиками драки. Кроме того, полиция также не обращалась к компании за разъяснениями. В Delivery Club добавляют, что изучают информацию об инциденте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец проведет за решеткой четыре года из-за драки в электричке.

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