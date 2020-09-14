Мужчина отсидит 4 года за спровоцированную драку с пистолетом в электричке

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, спровоцировавшего драку в вагоне поезда, а также угрожавшего пассажирам пистолетом.

Преступный инцидент произошел 1 сентября прошлого года в электропоезде сообщением «Санкт-Петербург — Любань». По данным следствия, подсудимый, находясь в вагоне, спровоцировал конфликт с пассажиром, после чего нанес последнему множественные удары кулаками по голове и телу, а после сел на него сверху, приставив к голове мужчины предмет, похожий на пистолет.

После злоумышленник направил оружие на другого пассажира, которой просил его успокоиться. На станции «Фарфоровская» он покинул вагон, скрывшись в неизвестном направлении.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, соперник злоумышленника получил сотрясение мозга, множественные ушибы, перелом носа и гематомы.

В суде ранее судимый мужчина отрицал факт наличия у него оружия. Однако в содеянном раскаялся и признал вину. Он проведет в исправительной колонии общего режима 4 года.

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