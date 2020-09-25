Большинство петербуржцев готово работать с глухими

Петербуржцы считают, что слух не влияет не качество работы. Фото: pixabay.com

Петербуржцы считают, что слух не влияет не качество работы. Фото: pixabay.com

Сервис «Авито Работа» в преддверии Международного дня глухих, который отмечается 27 сентября, выяснил, как много жителей Петербурга готовы работать с неслышащими коллегами.

Так, 56% петербуржцев заявили, что им будет комфортно работать с коллегами с нарушением слуха. При этом еще 83% респондентов, которые встречали слабослышащих или неслышащих сотрудников заметили, что эта особенность никак не повлияла на качество их работы.

В Петербурге 35% глухих работают в профессиях, которые не требуют специальных навыков. Около 27% трудится кассирами в супермаркетах, еще 17% — рабочие.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге восстанавливается рынок труда. Работодатели начали размещать и необычные вакансии. Среди них – специалист по структурной биоинформатике, менеджер проекта реалити-шоу, автор новелл и другие.