Чем грозит студентам-целевикам «побег» от обязательств перед вузом

Миллионные штрафы и возмещение затрат даже в случае отчисления: Gazeta.SPb.ru рассказывает об особенностях целевого обучения в вузах и санкциях, которые могут грозить студентам за несоблюдение договора, заключенного с предприятиями и университетами.

В России существует программа, по которой студенты вузов, в том числе петербургских, учатся за счет предприятий, куда после выпуска обязуются пойти работать. Речь о целевом обучении. Не секрет, что некоторые готовые специалисты условия заключенного договора в итоге не соблюдают. Причин тому много. Например, ребята хотят осесть в большом городе, а не возвращаться в глубинку, где часто наблюдается дефицит кадров. Собственно, во многом для решения этой проблемы и создавалась программа целевого обучения в высших и средних учебных заведениях. Однако ребят тоже можно понять. Взять хотя бы уровень заплат — он, как известно, в больших, средних и малых населенных пунктах может варьироваться.

До 2019 года привлечь к ответственности таких «отказников» было почти нереально. Однако год назад статья 56 Федерального закона «Об образовании в РФ», посвященная вопросам целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в интересах работодателей была изложена в новой редакции.

«Из Закона об образовании и Постановления Правительства следует, что при неисполнении обязательств по трудоустройству студент должен будет возместить вузу стоимость обучения, а заказчику — расходы на меры поддержки, включая материальное стимулирование, предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения, а также оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении», — пояснила корреспонденту Gazeta.SPb.ru руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова.

По словам юриста, если студент вообще не отработал, то заплатить придется за весь период обучения, а если он отработал частично, то возмещать расходы нужно будет пропорционально стоимости учебы.

Иными словами, подписывая договор о целевом обучении, студент берет на себя обязательства по условиям его выполнения, говорит ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин. Он подчеркивает, что штрафы могут достигать миллиона рублей. Но такие санкции, по мнению специалиста, стимулируют абитуриентов и их родителей более осознанно подходить к выбору будущей профессии, что, несомненно, плюс. Ведь в 17 лет школьники часто не до конца понимают, чем действительно хотят заниматься в жизни. Среди других достоинств целевого обучения, по мнению Алексея Итина, закрепление за предприятиями молодых профессионалов, а также уверенность студентов в завтрашнем дне.

«Студенты-целевики за счет того, что предприятия определяют темы выпускных дипломных работ и дают подработку, в процессе обучения в университете получают конкретные практические навыки и на выходе имеют гарантированное трудоустройство. Более того, таким выпускникам не придется тратить время на адаптацию на новом рабочем месте. Они могут сразу «на полных мощностях» погрузиться в профессиональную деятельность», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин.

Конечно, работа по целевому направлению — это не навсегда. По истечении 3-5 лет молодой специалист при желании сможет найти другое место, а полученный опыт точно не будет лишним, считает адвокат Спасской коллегии адвокатов Юлия Харламова. «Сейчас не всех выпускников берут на работу. Всем работодателям же нужны красные дипломы и опыт года в три», — говорит она.

А в чем же все-таки подвох? Как ни странно, он может крыться в самом документе, поэтому читать его условия нужно крайне внимательно, подчеркивает председатель Отраслевого совета студенческих профсоюзных организаций Петербурга Дмитрий Федосов. Он полагает, что студента могут обязать возместить вложенные в него средства даже в случае отчисления. Хотя речь здесь, конечно, об академической неуспеваемости. А, например, болезнь или перевод в другой вуз поводом могут и не являться.

«Если ты идешь по целевому приему, ты должен учиться. Любой студент должен четко это понимать. Если ты не стараешься, то последствия могут быть самыми разными, в зависимости от того, что прописано в договоре между предприятием и самим абитуриентом или его законным представителем», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru Дмитрий Федосов.

Однако право отказаться от дальнейшего трудоустройства без санкций у студента все же есть, считает Екатерина Назарова. Исключением могут стать болезнь, необходимость ухаживать за родственниками-инвалидами, переезд в другой регион с мужем-военным и т.д. Словом, причина должна быть уважительной.