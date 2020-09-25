Австралийский студент доказал возможность путешествий во времени

Студент из Австралии объяснил, как можно переместиться во времени, не нарушив баланс. Таким образом, ему фактически удалось обосновать «петлю времени», о которой говорил Эйнштейн.

По словам молодого ученого, для совершения перемещений во времени необходимо прибегать к принципу физика Новикова. Временной путешественник при этом не подвергнется парадоксу времени и не сможет повлиять на прошедшие события. Отметим, что непоправимые изменения прошлого — одна из главных опасностей, волнующих ученых при допущении возможности перемещения во времени.

Австралиец, однако, заявляет, что для временного туриста действия прошлого всегда будут идти в порядке, приводящем к событиям будущего. Таким образом, «путь» от прошлого к будущему может измениться, но вот итог в любом случае останется прежним.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые создали универсальный антибиотик.