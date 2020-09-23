Ученые из России открыли универсальный антибиотик

Препарат способен преодолевать лекарственную устойчивость бактерий.

Российские ученые рассказали об удивительном открытии – они нашли природный антибиотик, способный преодолевать лекарственную устойчивость бактерий. Статья о препарате опубликована в научном журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Отмечается, что антибиотик считается универсальным. Вещество эмерициллипсин А поможет бороться с опасными заболеваниями, причиной которой становятся бактерии и грибы. Его можно будет использовать как самостоятельный препарат и как часть лекарственных препаратов. Ученые планируют дальше изучать свойства антибиотика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков. Он призвал ни в коем случае не принимать их без надобности.