Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков

Он призвал ни в коем случае не принимать их без надобности.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что ни в коем случае нельзя бездумно принимать антибиотики, так как это может привести к страшным последствиям. Эксперт отметил, что это может привести к бактериальным осложнениям – организм лишится важных бактерий и запустит процесс размножения других патогенных организмов «без конкуренции».

Он не понимает, почему врачи продолжают прописывать антибиотики при вирусных инфекциях.

«Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: «Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких»,

— пояснил Комаровский

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом.