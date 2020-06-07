Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что те, кто переболел коронавирусом, все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других.

Он отметил, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».

«Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — сообщил он в Instagram.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 974 057 человек. Скончались 402 076, при этом 3 411 281 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 458 689 человек, умерли 5 725. При этом 221 388 пациентов вылечились.

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