Hyundai вылетел в кювет на «Нарве», пострадали двое

В Ломоносовском районе Ленинградской области два человека пострадали в результате аварии на трассе «Нарва». Ее обстоятельства сейчас устанавливают правоохранители.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в субботу, 26 сентября, ночью. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, вылетел в кювет, врезался в ограждение и опрокинулся.

В результате водитель, мужчина 1994 года рождения и его пассажир, девушка 1992 года рождения были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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