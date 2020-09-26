Hyundai вылетел в кювет на «Нарве», пострадали двое

Hyundai вылетел в кювет на «Нарве», пострадали двое
На "Нарве" произошло ДТП. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ломоносовском районе Ленинградской области два человека пострадали в результате аварии на трассе «Нарва». Ее обстоятельства сейчас устанавливают правоохранители.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в субботу, 26 сентября, ночью. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, вылетел в кювет, врезался в ограждение и опрокинулся.

В результате водитель, мужчина 1994 года рождения и его пассажир, девушка 1992 года рождения были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с четырьмя пострадавшими на Новоприозерском шоссе.

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