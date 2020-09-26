Рейс до Симферополя вылетит из Пулково с 45-минутным опозданием

Рейс до Симферополя вылетит из Пулково с 45-минутным опозданием
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Петербурге в субботу, 26 сентября, задержится один рейс. Из Пулково с опозданием вылетит самолет, который должен доставить пассажиров в Симферополь.

Это следует из данных онлайн-табло петербургской воздушной гавани. Планировалось, что борт поднимется в воздух в 06:10, но вылет был перенесен на 06:55.

.Других задержек в Пулково или отмен рейсов пока не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с 28 сентября в Петербурга на маршрут могут вернуться автобусы №39Э, следующие от станции метро «Московская» до аэропорта Пулково без остановок. На линию выводят пять автобусов особо большого класса. На маршруте №39, также курсирующем между метро и аэропортом, но с остановками, останется увеличенное число автобусов — 27 единиц.

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