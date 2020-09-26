Стал известен значительно снижающий смертность от COVID-19 фактор

Ученые из США выяснили, что число летальных случаев от коронавируса может быть связано с уровнем витамина D в крови. Оказалось, что число смертей среди людей с нормальным показателем ниже, чем у тех, кто страдает дефицитом.

Результаты исследования американские специалисты опубликовали в журнале PLOS ONE. В ходе изучения вопроса они взяли образцы крови у 235 пациентов. Их наблюдали от начала поступления в больницу.

Так, у тех, кто тяжело переносил болезнь или в результате скончался, в крови отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок. Кроме того, у больных коронавируса с дефицитом витамина D риск летального исхода оказался выше.

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