В Италии рассказали о преимуществе коронавируса

Политики считают, что человечество сможет построить лучший мир.

Премьер Италии Джузеппе Конте рассказал, что в пандемии коронавируса есть и положительные стороны. После того, как она закончится, люди смогут построить новый мир. Об этом пишет РИА Новости.

Сложившая ситуация станет «новым началом», убежден Конте. Он добавил, что «невидимый враг» поменял все планы и устоявшиеся привычки. Политик убежден, что нет ни одного места в мире, на которое бы не повлияла инфекция.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,14 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздороветь успели 934 тысячи человек, летальных исходов – 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 17 человек.