В Италии рассказали о преимуществе коронавируса

В Италии рассказали о преимуществе коронавируса
Флаг Италии. Фото: pixabay

Политики считают, что человечество сможет построить лучший мир.

Премьер Италии Джузеппе Конте рассказал, что в пандемии коронавируса есть и положительные стороны. После того, как она закончится, люди смогут построить новый мир. Об этом пишет РИА Новости.

Сложившая ситуация станет «новым началом», убежден Конте. Он добавил, что «невидимый враг» поменял все планы и устоявшиеся привычки. Политик убежден, что нет ни одного места в мире, на которое бы не повлияла инфекция.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,14 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздороветь успели 934 тысячи человек, летальных исходов – 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 17 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
италия коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав внесет лекарство от коронавируса в список жизненно важных
В Ленобласти один из районов переходит в «красную» зону
«Бабье лето» будет иметь печальные последствия
В Италии рассказали о преимуществе коронавируса
После столкновения двух авто образовался затор на съезде с путепровода
В Москве из-за коронавируса скончались 17 человек
На Товарищеском столкнулись два таксиста: образовалась пробка
СКА проиграл «Ак Барс» со счетом 2:3