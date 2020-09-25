В Москве из-за коронавируса скончались 17 человек

Жертвами инфекции в столице стали 5146 пациентов.

В Москве умерли 17 человек, у которых были положительные тесты на коронавирус и поставлен диагноз «пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб. Накануне говорилось о 14 скончавшихся. Таким образом, жертвами инфекции в столице стали 5146 пациентов.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,14 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздороветь успели 934 тысячи человек, летальных исходов – 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире от коронавируса могут погибнуть 2 млн человек. Эксперты считают, что вакцина не появится в ближайшие 9 месяцев.