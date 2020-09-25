В мире от коронавируса могут погибнуть 2 млн человек

В мире от коронавируса могут погибнуть 2 млн человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Эксперты считают, что вакцина не появится в ближайшие 9 месяцев.

Всемирная организация здравоохранения не исключила два миллиона смертей из-за коронавируса в ближайшие девять месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы провести массовую вакцинацию, считают эксперты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев»,

— сказал он.

Райан добавил, что есть сразу несколько проблем: они связаны с финансированием, производством и оценкой вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в Северной столице развернуто 4 076 коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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