В Петербурге свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусом

В Петербурге свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусом
Мест в госпиталях для пациентов с COVID-19 достаточно. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день в Северной столице развернуто 4 076 коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует городской Комитет по здравоохранению. Из более чем четырех тысяч мест свободно — 790, то есть свыше 19%. Для работы с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге на данный момент перепрофилированы четырнадцать медицинских учреждений: клиническая больница имени Боткина, больница святого Георгия , Александровская больница, Городская больница №20 (стационар и поликлиника), Городская больница №40 и пансионат Заря, Покровская больница, Мариинская больница, Городская больница №15, Городская психиатрическая больница №1 имени Кащенко, Психиатрическая больница №3 имени Скворцова-Степанова, Городская больница №38 имени Семашко, Детская больница №5 имени Филатова.

Планируется увеличить количество мест для пациентов с COVID-19 в Александровской больнице с 286 до 700.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в Кремле комментируют рост заражений коронавирусом в России.

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