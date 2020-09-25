В Кремле отреагировали на увеличение заболеваемости коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за ростом количества инфицированных пациентов, но не считают, что ситуация требует введения каких-то дополнительных мер реагирования.

По словам Пескова, ситуация с эпидемией в России полностью контролируется, несмотря на значительный рост заболеваемости. Все дело в том, что системы здравоохранения хорошо подготовлены и готовы адаптироваться к любым условиям. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, в связи с усложнением эпидемиологической обстановки, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым людям с 28 сентября избегать общественных мест и скоплений людей. Крупным предприятиям в свою очередь в столице посоветовали перевести работников на удаленку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы и вузы Москвы не станут переводить на дистанционку из-за усложнения ситуации с COVID-19.