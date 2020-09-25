Школы и вузы Москвы не станут переводить на дистанционку из-за усложнения ситуации с COVID-19

Московские школьники и учащиеся высших учебных заведений продолжат получать знания в очном режим, несмотря на ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве.

Напомним, в четверг, 24 сентября, в Москве за сутки было зафиксировано 1050 новых случаев коронавируса. Таких цифр не наблюдалось в городе достаточно давно. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что ситуация усложняется и рассказал об увеличении числа госпитализаций. В связи с этим, глава города направил рекомендации в более чем 5 тысяч различных компаний, в которых посоветовал руководителям отправить часть своих сотрудников работать домой.

В связи с этим возник вопрос, не коснутся ли такие рекомендации и московских учащихся. Ответ дал первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Москвы Борис Булай. По его словам, рекомендации по переводу на «удаленку» касаются только крупных компаний. Учебные заведения при этом продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщают РИА новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложнилась из-за роста числа госпитализаций.