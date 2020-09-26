В Ленобласти опять появилась «красная» зона из-за COVID-19

В Ленинградской области снова появилась так называемая «красная зона» из-за коронавируса. В нее перешел Всеволожский район.

Как сообщает издание Online47, соответствующее постановление было подписано исполняющим обязанности губернатора Ленобласти вице-губернатором Игорем Петровым. Постановление вступило в силу накануне, 25 сентября.

Отметим, что в «красной» хоне действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Из «зеленой» зоны в «желтую» переехал Приозерский район.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора просят не забывать местных жителей о мерах безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российское министерство здравоохранение намерено внести лекарство от коронавируса в список жизненно важных. Речь идет о «Фавипиравире». Препарат уже доказал эффективность в борьбе с инфекцией.