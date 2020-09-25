Минздрав внесет лекарство от коронавируса в список жизненно важных

Первую вакцину от коронавируса изобрели в России. Фото: Pixabay

Первую вакцину от коронавируса изобрели в России. Фото: Pixabay

Речь идет о «Фавипиравире», который доказал свою эффективность в борьбе с инфекцией.

Министерство здравоохранения России приняло решение о внесении лекарства от коронавируса «Фавипиравира» в список жизненно важных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о списке жизненно необходимых важнейших средств, у нас есть так называемый заявительный принцип, когда производитель обращается в Минздрав с просьбой внести его, «,

— объяснил Морозов на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что есть и другие лекарства от коронавируса, но они разработаны на основе «Фавипиравира».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 17 человек. Жертвами инфекции в столице стали 5146 пациентов.