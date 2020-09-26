В России установлен трехмесячный рекорд по заболеваемости коронавирусом

Число новых заражений коронавирусом в России обновило рекорд. За сутки болезнь выявили у 7 523 человек — это максимум с 22 июня.

Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием от 26 сентября, в Петербурге Covid-19 за прошедшие сутки обнаружили у 232 человек, когда накануне вирус был найден у 224. В начале текущей недели эта цифра составляла 209.

Город удерживает второе место в стране по заболеваемости после Москвы. По данным столичного горздрава, в Москве за сутки выявили 1 792 случая — это максимум с 8 июня. По числу выздоровевших Петербург лишь на 12-м месте — за 24 часа выписали 116 пациентов.

Напомним, в настоящее время случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы в более чем 190 странах. Число выявленных инфицированных по всему миру превысило отметку 4,4 миллиона человек, число умерших превышает 300 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала срок действия иммунитета к коронавирусу после введения вакцины «Вектора». Профессор центра отметил, что защитный титр иммунитета появляется после второй иммунизации.