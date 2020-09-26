Назван срок действия иммунитета к коронавирусу после введения вакцины «Вектора»

Достаточный для защиты титр антител появляется после второй вакцинации. Фото: Pixabay

Достаточный для защиты титр антител появляется после второй вакцинации. Фото: Pixabay

Иммунитет к коронавирусной инфекции после введения разработанной в центре «Вектор» вакцины появляется на 14-е сутки. Об этом рассказал директор центра Ринат Максютов.

По его словам, антитела к Covid-19 формируются на протяжении двух недель. Это происходит после введения препарата, созданного специалистами «Вектора».

Как сообщил ТАСС, профессор отметил, что защитный титр иммунитета появляется после второй иммунизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России положительный тест на Covid-19 сдали 7 523 человека. За все время пандемии коронавирус подхватили 1 143 571 россиян в 85 регионах.