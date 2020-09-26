В России за сутки выявили 7 523 инфицированных Covid-19

В России ежедневно обновляются данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в стране положительный тест на Covid-19 сдали 7 523 человека.

Об этом стало известно в субботу, 26 сентября. Согласно данным, опубликованным на портале «Стопкоронавирус.РФ», 2 039 жителей страны являются бессимптомными носителями инфекции.

За все время пандемии коронавирус подхватили 1 143 571 россиян в 85 регионах. Число выписанных пациентов за сутки достигло 6 004, а за все время возросло до 940 150. Число летальных случаев за все время — 20 225.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме допустили возвращение школ на «удаленку» из-за коронавируса.