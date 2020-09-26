В Госдуме допустили возвращение школ на «удаленку» из за коронавируса

Школьники могут вернуться к "удаленке". Фото: pixabay

Школьники могут вернуться к "удаленке". Фото: pixabay

В России школьников могут снова отправить на дистанционное обучение. Соответствующее решение будет принято, если число заболевших коронавирусом продолжит расти.

По словам первого зампреда Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, динамика заболеваемости Covid-19 повлияет на принятие решения относительно возвращения школ к дистанционному обучению.

Как сообщил «Интерфакс», он также отметил, что второй волны коронавирусной инфекции нового типа избежать не получится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обеспечение санитарных мер в петербургских школах выделено 6 миллиардов. По словам губернатора города Александра Беглова, город обязан минимизировать риск инфицирования для учащихся.