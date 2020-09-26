Блондинка-эксбиционистка приятно шокировала рыбака в Выборге

Девушка решила ничего не надевать под плащ. Фото: vk.com/vyborgvk

Девушка решила ничего не надевать под плащ. Фото: vk.com/vyborgvk

В центре Выборга рыбак заметил блондинку, которая прогуливалась по городу в одном плаще. От удивления мужчина чуть не упал в залив вместе с удочкой.

Инцидент произошел сегодня днем, 26 сентября. Фотографиями оголенной незнакомки очевидец поделился в сообществе «Выборг ВКонтакте» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что помимо плаща девушка надела ботинки и солнцезащитные очки. Рыбак подумал, что она разделась из-за аномально теплой погоды.

«Я чуть с удочкой в залив не упал», — признался мужчина.

Рыбак отделался легким испугом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в историческом центре Выборга появилась пешеходная улица. Теперь туристы и горожане смогут прогуливаться по Крепостной улице без проблем.