Блондинка-эксбиционистка приятно шокировала рыбака в Выборге

В центре Выборга рыбак заметил блондинку, которая прогуливалась по городу в одном плаще. От удивления мужчина чуть не упал в залив вместе с удочкой.
Инцидент произошел сегодня днем, 26 сентября. Фотографиями оголенной незнакомки очевидец поделился в сообществе «Выборг ВКонтакте» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что помимо плаща девушка надела ботинки и солнцезащитные очки. Рыбак подумал, что она разделась из-за аномально теплой погоды.
«Я чуть с удочкой в залив не упал», — признался мужчина.
Рыбак отделался легким испугом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в историческом центре Выборга появилась пешеходная улица. Теперь туристы и горожане смогут прогуливаться по Крепостной улице без проблем.