В историческом центре Выборга появилась пешеходная улица

Теперь туристы и горожане смогут прогуливаться по Крепостной улице без проблем.

В Выборге появилась пешеходная улица – по Крепостной теперь можно гулять, не боясь машин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Отмечается, что власти прислушались к мнению местных жителей, которые захотели приостановления движения автомобилей по историческому центру.

«Пешеходным сделают участок от улицы Северный Вал до улицы Новая Застава. Новая схема движения начнёт действовать с 25 сентября»,

— уточнили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском судостроительном заводе заложили новый траулер. Рыболовные суда строят на заводе в рамках программы «инвестиционных квот», которые стимулируют размещение заказов на рыбопромысловые суда на российских верфях.