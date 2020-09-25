В историческом центре Выборга появилась пешеходная улица

Теперь туристы и горожане смогут прогуливаться по Крепостной улице без проблем.
В Выборге появилась пешеходная улица – по Крепостной теперь можно гулять, не боясь машин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Отмечается, что власти прислушались к мнению местных жителей, которые захотели приостановления движения автомобилей по историческому центру.
«Пешеходным сделают участок от улицы Северный Вал до улицы Новая Застава. Новая схема движения начнёт действовать с 25 сентября»,
— уточнили в пресс-службе.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском судостроительном заводе заложили новый траулер. Рыболовные суда строят на заводе в рамках программы «инвестиционных квот», которые стимулируют размещение заказов на рыбопромысловые суда на российских верфях.