В Канаде крушение самолета унесло жизни двух человек

Жертвами крушения небольшого самолета в провинции Альберта (Канада) стали два человека. Об этом свидетельствуют данные полиции. Как сообщает телеканал CBC, в субботу, 26 сентября, воздушное судно разбилось в районе города Торсби, что в 70 километрах от Эдмонтона. На месте крушения работали сотрудники экстренных служб и полиции. Они и обнаружили тела двух людей, находившихся на борту самолета в момент авиакатастрофы.

Сейчас спецслужбы устанавливают все обстоятельства трагедии. Контроль над расследованием крушения самолета взял Совет по безопасности на транспорте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 25 сентября в Харькове при крушении самолета погибли 22 человека. На месте продолжают работать спасатели, которые продолжают поиски погибших и пострадавших.