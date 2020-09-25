В Харькове при крушении самолета погибли 22 человека

В Харькове при крушении самолета погибли 22 человека
На месте работают сотрудники спецслужб. Фото: Pixabay

Два человека находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

В Харьковской области сегодня, 25 сентября, произошло крушение военного самолета Ан-26. Об этом сообщает РИА Новости. На борту находились члены экипажа и курсанты, всего 28 человек. В результате инцидента погибли 22 человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии, говорит заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На месте продолжают работать спасатели, которые продолжают поиски погибших и пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тверской области произошло крушение истребителя Су-30. Истребитель разбился в лесистой местности. По данным ТАСС, самолет упал рядом с селом Дорниково, что в 40 километрах от Вышнего Волчка. Уточняется, что никто не пострадал, а упавшее воздушное судно не задело какие-либо постройки.

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