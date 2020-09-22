В Тверской области произошло крушение истребителя Су-30

В Тверской области произошло крушение истребителя Су-30
Истребитель Су-30. Фото: Wikipedia

Под Тверью разбился истребитель Су-30. Инцидент произошел во вторник, 22 сентября.

Как сообщает РИА Новости, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, когда случилось крушение. Экипажу удалось оперативно катапультироваться. Летчики сразу вышли на связь, спецслужбы уже эвакуировали их.

Истребитель разбился в лесистой местности. По данным ТАСС, самолет упал рядом с селом Дорниково, что в 40 километрах от Вышнего Волчка. Уточняется, что никто не пострадал, а упавшее воздушное судно не задело какие-либо постройки.

На место происшествия направили специальную комиссию, которой предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Техасе четыре человека погибли при крушении самолета. Среди них оказались два мужчины и две женщины.

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