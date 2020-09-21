В Техасе четыре человека погибли при крушении самолета

В Техасе четыре человека погибли при крушении самолета
Самолет совершал перелет из Остина в Луизиану. Фото: pixabay

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Соединенных Штатах. В результате произошедшего четыре человека погибли.

Трагедия случилась в понедельник, 21 сентября, в штате Техас. Небольшой самолет упал и разбился, когда пилот пытался совершить аварийную посадку, так как возникли проблемы с двигателем.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на информацию телекомпании CNN, в результате ЧП погибли все находившиеся на борту четыре человека. Среди них оказались два мужчины и две женщины.

В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции гостиничный микроавтобус насмерть сбил российскую туристку.

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В Техасе четыре человека погибли при крушении самолета
В Турции гостиничный микроавтобус насмерть сбил российскую туристку