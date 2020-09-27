В Калифорнии с 2035 года прекратят продавать бензиновые автомобили

В Калифорнии будут продавать только электромобили. Фото: pixabay.com

В Калифорнии будут продавать только электромобили. Фото: pixabay.com

Власти американского штата Калифорния через пять лет введут запрет на продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем.

Как сообщает Reuters, с 2035 года в Калифорнии перестанут продавать новые легковые и грузовые бензиновые автомобили. Ведущий авторынок государства начинает переходить на электромобили, чтобы сократить процент выбросов. Помимо покупки бензиновых авто жителям штата будет запрещено и продавать их, однако это не коснется рынка поддержанных автомобилей.

Калифорнийские власти поставили цель, согласно которой к 2050 году выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. Стоит отметить, что на Калифорнию приходится порядка 11% всех продаж автомобилей в Штатах.

К подобным мерам привели серьезные климатические проблемы в самом штате: Калифорнию накрыли рекордные пожары, сильнейшие грозы и смог.

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