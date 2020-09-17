До Европы дошел дым от пожаров на западе США

До Европы дошел дым от пожаров на западе США
Пожары в США. Фото: twitter/@joshuawongcf

Дым от масштабных лесных пожаров в западных штатах США пересек американский континент и Атлантику, добравшись до северных стран Европы.

Об этом сообщают ученые из европейской программы по наблюдений за атмосферой «Коперник», ссылаясь на данные со спутников. По словам специалистов, густой дым преодолел более чем пять тысяч метров от места природных пожаров. Жители северной части Европы могут видеть его невооруженным глазом, передает CNN.

Специалист программы Марк Паррингтон заявил, что подобный масштаб пожаров превышает все ранее зафиксированные показатели за 18 лет наблюдений специалистов. Он отмечает, что пожары на западе Америки в десятки, а то и в сотни раз сильнее, чем показатели прошлых лет.

Сейчас в Соединенных Штатах насчитывается почти 90 активных лесных пожаров в одиннадцати штатах. Природная катастрофа унесла жизни десятков людей, многие пропали без вести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятки человек погибли при лесных пожарах на западе США.

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