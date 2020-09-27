Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье достигло 25

На предприятии в Ступине в Московской области произошло обрушение надземного перехода. Пострадали десятки человек. Об этом свидетельствует информация подмосковного главка МЧС.

Все произошло утром в воскресенье, 27 сентября, на улице Заводская в поселке Октябрьский города Ступино. Обрушилась пешеходная конструкция внутри склада ФМ Логистик-Сидорово. Как сообщает РИА Новости, число людей, получивших травмы при инциденте, достигло 25. Информация об их состоянии уточняется. О погибших не сообщается.

Согласно предварительным данным ведомства, причиной обрушения стала перегрузка моста. Это, по словам представителя пресс-службы, привело к деформации крепежных элементов.

Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе.