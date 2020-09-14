Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе

Утром на шахте в Кузбассе произошло обрушение кровли в шахте. Один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна.

О ЧП стало известно сегодня утром, 14 сентября. Обрушение произошло в забое шахты «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области. В этот момент в ней находились 95 человек.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС, 87 человек эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты.

На место происшествия направлены отделения горноспасателей, были задействованы 31 человек и 7 единиц техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга произошло обрушение фасада одного из домов. Свидетели случившегося рассказали, что им удалось уйти в безопасное расстояние буквально за секунду до падения частей здания.