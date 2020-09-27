Войска Азербайджана ведут бои за важные высоты

Войска Азербайджана ведут бои за важные высоты
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Фото: mil.am

Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, расположенные на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Как заявили в Минобороны Азербайджана, высоты оккупированы армянскими войсками.

В сообщении министерства уточняется, что ракетно-артиллерийские войска и авиация наносят удары по командным пунктам вооруженным сил Армении. В результате артобстрела, как отметили в ведомстве, ликвидировано много маневрирующих сил, боевая техника и военные объекты.

«По всему фронту идут ожесточенные бои», — заключается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Утром 27 сентября Азербайджан нанес удары по многочисленным населенным пунктам Нагорного Карабаха, в том числе и в столице Степанакерт. При артобстреле погибли женщина и ребенок, есть раненые.

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