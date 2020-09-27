Власти Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

Власти Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Фото: wikipedia

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Закавказье Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с агрессией со стороны Азербайджана.

Пресс-секретарь карабахского президента Ваграм Погосян опубликовал на своей странице в Facebook заявление лидера. В нем говорится, что сложившаяся ситуация привела к созыву внеочередного заседания Национального собрания. Во время выступления Арутюнян заявил о введении военного положения и всеобщей мобилизации совершеннолетних граждан.

Утром 27 сентября Азербайджан нанес удары по многочисленным населенным пунктам Нагорного Карабаха, в том числе и в столице Степанакерт. При артобстреле погибли женщина и ребенок, есть раненые.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Украине упал военный самолет: есть погибшие.

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