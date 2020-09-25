В Украине упал военный самолет: есть погибшие

Есть как выжившие, так и погибшие. Фото: pixabay,com

Есть как выжившие, так и погибшие. Фото: pixabay,com

Пока что информация уточняется. Отмечается, что кто-то смог выжить.

В Харьковской области сегодня, 25 сентября, потерпел крушение военный самолет. В результате есть как погибшие, так и выжившие. Пока что информация уточняется. Об этом пишет РИА Новости.

Все произошло во время захода на посадку. На борту находились экипаж и курсанты местного университета.

«Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие… Есть выжившие. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь»,

— написал глава Харьковской администрации Кучер в своем Facebook.

В результате госпитализировали двух человек с ожогами более 90% тела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тверской области произошло крушение истребителя Су-30. Экипажу удалось оперативно катапультироваться. Летчики сразу вышли на связь, спецслужбы