В Украине упал военный самолет: есть погибшие

В Украине упал военный самолет: есть погибшие
Есть как выжившие, так и погибшие. Фото: pixabay,com

Пока что информация уточняется. Отмечается, что кто-то смог выжить.

В Харьковской области сегодня, 25 сентября, потерпел крушение военный самолет. В результате есть как погибшие, так и выжившие. Пока что информация уточняется. Об этом пишет РИА Новости.

Все произошло во время захода на посадку. На борту находились экипаж и курсанты местного университета.

«Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие… Есть выжившие. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь»,

— написал глава Харьковской администрации Кучер в своем Facebook.

В результате госпитализировали двух человек с ожогами более 90% тела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тверской области произошло крушение истребителя Су-30. Экипажу удалось оперативно катапультироваться. Летчики сразу вышли на связь, спецслужбы

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