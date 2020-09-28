Врач дал пять простых советов по защите от коронавируса

Врач дал пять простых советов по защите от коронавируса
Следует больше пить. Фото: Pixabay

Отоларинголог Владимир Зайцев поделился пятью советами по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

Первым делом следует больше пить. По словам специалиста, подойдут любые чаи. Он объяснил, что вирусы не способны выдержать гидравлического удара, поэтому разрушаются.

По данным радио Sputnik, врач также отметил, что организм нуждается в витамине C. Чтобы обеспечить его необходимым количеством, нужно включить в рацион киви, имбирь, цитрусовые или квашеную капусту.

Кроме того, следует добавлять в питьевую воду половину лимона. Полученный напиток нужно пить маленькими глотками в перерывах между приемами еды. Кроме этого, необходимо есть в достаточном количестве зелень.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как определить рак по виду ногтей. По словам врача, обратить внимание нужно на появление полосок разной окраски.

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