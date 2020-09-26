Врач рассказал, как определить рак по виду ногтей

Обратить внимание нужно на появление полосок разной окраски.

Врач Михаил Мяснянкин рассказал, как определить рак по виду ногтей, в эфире «Пятого канала». Он отметил, что главный признак – это появление полосок разной окраски, от коричневой от черной. Также об онкологическом заболевание могут говорить ломкость и трещины.

Эксперт убежден, что нанесение шеллака может повлиять на развитие рака, так как используется ультрафиолет. Он рекомендует делать такой маникюр как можно реже.

«При обнаружении вышеназванных признаков нужно обязательно помнить, что не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными. Существуют очень много и доброкачественных образований»,

— резюмировал онколог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалисты считают лак для ногтей опасным для жизни.