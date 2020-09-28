Совбез ООН может собраться на экстренное заседание по Нагорному Карабаху

Совбез ООН может собраться на экстренное заседание по Нагорному Карабаху
Зал Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, также известный как Норвежский зал. Фото: Wikipedia / Patrick Gruban

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) может собрать во вторник, 29 сентября, экстренное заседание по войне, развернувшейся между войсками Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Возможно, результаты совещания помогут урегулировать этот вопрос. О планирующемся заседании Совбеза ООН информирует в понедельник, 28 сентября, РИА Новости. Напомним, что боевые действия между Арменией и Турцией продолжаются, но точных данных о потерях нет. Стороны делают противоречащие друг другу заявление и каждая обвиняет противника.

Армения, кроме того, обвиняет Турцию в прямом вмешательстве в политический конфликт, а Анкара, в свою очередь, поддерживает Азербайджан. Правда, точно неизвестно, каким образом: официально турецких военных в Карабахе нет. Эрдоган возлагает ответственность за ситуацию на Армению и просит освободить «оккупированные» территории. МИД России призывает обе стороны к сдержанному диалогу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о причинах войны в Нагорном Карабахе.

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