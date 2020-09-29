Азербайджан опровергает сообщения о сбитом в Карабахе самолете

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о сбитом самолете Армении, которую ранее обнародовал Ереван.

В Баку утверждают, что сообщения являются дезинформацией. В военном ведомстве заявили, что все авиационные средства «азербайджанской Армении» находятся в рабочем состоянии.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее в Армении рассказали о наступлений войск Азербайджана в Карабахе. Отмечалось, что бои ведутся в долине реки Аракс у границы с Ираном, а также на севере НКР.

Конфликт в Карабахе вспыхнул в 1988-м году. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Отметим, что Кремль призывает прекратить войну в Нагорном Карабахе. В Москве заявляли: Россия надеется, что конфликтующие стороны смогут урегулировать ситуацию политическим путем.