В Армении рассказали о наступлений войск Азербайджана в Карабахе

Военные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) дали отпор вооруженным силам Азербайджана, совершившим наступательную операцию.

Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

Известно, что бои ведутся в долине реки Аракс у границы с Ираном, а также на севере НКР. Ованнисян рассказал о последствиях столкновений. Армия Карабаха уничтожила 22 танка, 10 единиц бронетехники и ликвидировала более 370 военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль призывает прекратить войну в Нагорном Карабахе. Накаленная обстановка на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха серьезно беспокоит российскую сторону и другие страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России надеется, что конфликтующие стороны смогут урегулировать ситуацию политическим путем.