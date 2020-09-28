Кремль призывает прекратить войну в Нагорном Карабахе

Кремль призвал прекратить все боевые действия в Нагорном Карабахе и найти политическое решение для текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, накаленная обстановка на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха серьезно беспокоит российскую сторону и другие страны.

Представитель Кремля отметил, что вскоре после обострения военного конфликта министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил с обоими коллегами из Еревана и Баку. Кроме того, армянская сторона добилась переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли Москва обострение конфликта в Нагорном Карабахе провокацией для влияния на Россию, Песков заявил, что такого нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.