Кремль призывает прекратить войну в Нагорном Карабахе

Кремль призывает прекратить войну в Нагорном Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Кремль призвал прекратить все боевые действия в Нагорном Карабахе и найти политическое решение для текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, накаленная обстановка на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха серьезно беспокоит российскую сторону и другие страны.

Представитель Кремля отметил, что вскоре после обострения военного конфликта министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил с обоими коллегами из Еревана и Баку. Кроме того, армянская сторона добилась переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли Москва обострение конфликта в Нагорном Карабахе провокацией для влияния на Россию, Песков заявил, что такого нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
армения война кремль нагорный карабах


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на пиццерию
Впервые с июля: в Москве от коронавируса за сутки скончалось 23 пациента
На Тихорецком проспекте автомобилист сбил пешехода
Макрон требует от России объяснений по ситуации с Навальным
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России продолжается
В Армении рассказали о наступлений войск Азербайджана в Карабахе
В Петербурге свободными остаются 608 коек для инфицированных коронавирусом
Пулковский парк благоустроят по просьбам петербуржцев