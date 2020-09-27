Армения может признать независимость Нагорного Карабаха

Армения может признать независимость Нагорного Карабаха
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Фото: mil.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики рассматривают разнообразные варианты разрешения ситуации с Нагорным Карабахом и готовятся к любому дальнейшему развитию конфликта с Азербайджаном.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно, что в парламенте Армении в ближайшее время могут рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Нагорно-Карабахская автономная область покинула состав Азербайджанской ССР в феврале 1988 года. В 1991 году область превратилась в Республику. Такое положение дел не устроило Азербайджан, поэтому между сторонами разгорелся военный конфликт.

В воскресенье, 27 сентября, ситуация вновь накалилась. Бои начались на границе Армении и Азербайджана. Стороны конфликта обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

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