Ходить нельзя ездить: жители Парголово спорят о предназначении «лесной дороги»

Ремонт Михайловской дороги и временное открытие альтернативного маршрута, кажется, разделили жителей Парголово и соседних микрорайонов на два лагеря: одни считают, что «лесная дорога» в будущем должна хотя бы временно открываться для транспорта, другие сетуют, что от пыли и выхлопов там будет не продохнуть и вообще это парковая зона. Gazeta.SPb.ru изучила аргументы обеих сторон.

Через полмесяца откроют Михайловскую дорогу. Основной поток транспорта, курсирующего между Выборгским и другими районами Петербурга, хлынет туда. Местные жители считают, что трассу нужно расширить, ведь количество новостроек в Парголово и ближайших населенных пунктах год от года только растет. Логично, что людям, чтобы не стоять в пробках, нужны объездные пути. Одним из таких на время ремонта Михайловской дороги стала так называемая «лесная дорога» — путь по улице Первого Мая в сторону дороги в Каменку. Одна часть горожан считает, что время от времени ее можно открывать для проезда транспорта, другая уверена — делать этого категорически нельзя, ведь это парковая зона.

Чтобы собрать все «за» и «против», парголовцы решили проголосовать. Сторонников и противников открытия на время «лесной дороги» оказалось примерно поровну. Но, очевидно, тема настолько острая, что ее обсуждение, кажется, вышло за рамки одного поста, опубликованного в группе «Наше Парголово». Gazeta.SPb.ru постаралась систематизировать мнения горожан.

«Давайте думать не только о себе!»

С открытием «лесной дороги» некоторые парголовцы, похоже, стали переживать за здоровье: свое и близких. «Люди, которые ездят сейчас по «лесной дороге», видимо, не знают, что раньше это была чудесная прогулочная зона, где гуляли люди с детьми, где можно было ездить на велосипеде… Теперь там пылища и не пройти из-за автомобилей, — пишет местная жительница Юлия Петрова, — давайте думать не только о своих удобствах».

С идеей сохранить зеленую зону согласны, кажется, спортсмены и просто любители физических нагрузок на свежем воздухе. «Идею насчет парковой зоны я поддерживаю. По ней много народу гуляет и на велосипедах катается, да и сам я там езжу. Если сделают велодорожку с пешеходной зоной до Парашютной, будет шикарно. Я бы там и скандинавской ходьбой занимался, сейчас с палками по той дороге неудобно ходить», — рассказывает Илья Моисеев.

В конце концов, считает Илья Семичаснов, по «лесной дороге» просто неудобно ездить. «Открыли на время ремонта — за это и спасибо! Откроют обновленную Михайловскую, зачем тогда по этим буеракам гонять? Пусть народ себе гуляет. Ну, и, закрыть, конечно, от самосвалов», — считает он.

Домов все больше, трафик все бешеней

По мнению Ирины Шелл, Парголово и соседние микрорайоны только растут, поэтому без дополнительной дороги всех ждет транспортный коллапс. «Вся работа, учеба и внеклассные занятия находятся за пределами микрорайона. Трафик уже бешеный, а заселяется еще много новых домов!» — переживает она.

За еще один выезд из Парголово выступает и Юлия Епишина. По ее мнению, нынешняя «лесная дорога» едва ли подходит для пеших прогулок. «Вокруг мусор, который пытаются ликвидировать активисты, — пишет она, — пешеходной зоны не будет все равно, поскольку идет (или уже закончилось) проектирование трассы м-49 (продолжение Суздальского шоссе до Лахты), когда-нибудь ее да построят». Однако местная жительница предлагает в части лесной зоны сделать дорожки, оборудовать площадки и поставить скамейки.

Если подойти с умом, угодить можно всем

Нашлись, пожалуй, и те, кто предложил некий компромисс. «По идее необходимо, чтобы была небольшая асфальтированная дорога и параллельно зона для прогулок с велодорожкой. Асфальт всё равно нужен — по нему разные службы быстрее будут добираться и только для них её использовать, поставить ограничитель по высоте, чтобы самосвалы не ездили. А вдоль велодорожки и зоны для отдыха сделать современное освещение», — считает Евгений Шишкин.

Дорог много не бывает, согласен Гергий Васильев. «Если подойти с умом, можно сделать и проезжую часть, и велодорожку», — говорит он.

А вот, по мнению Надежды Холоповой, по «лесной дороге» если и должен ездить транспорт, то только легковой. «Общественный пустить по Михайловской», — предлагает она.

Напомним, ремонт Михайловской дороги начался 15 сентября. По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, он проводится с применением инновационного метода холодной регенерации, в основе которого лежат так называемые материалы вторичного применения. С 12 сентября по 5 октября закрыт для движения участок от дороги на Каменку до Тихоокеанской улицы. С 5 по 15 октября — от дороги в Каменку до Заманиловской улицы.