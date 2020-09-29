Пропавшая Корикова вернулась в соцсети и удивила всех своей красотой

Актриса не публиковала снимки на протяжении нескольких месяцев.

Звезда сериала «Бедная Настя» актриса Елена Корикова впервые после долгого перерыва выложила новый снимок в своем Instagram-аккаунте. Поклонники заметили, как звезда преобразилась – у нее теперь длинные белые волосы. Знаменитость отметила, что сделала фотографию по дороге в «Леруа» и выразила надежду, что у ее подписчиков все в порядке.

В комментариях Кориковой написали множество комплиментов. Подписчики считают, что актриса отлично выглядит.

Напоминаем, что звезда давно переехала в Черногорию, там она купила дом у моря. В марте Корикова уехала туда и перестала выходить на связь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что знакомая Заворотнюк рассказала о «непоправимых переменах» во внешности актрисы.