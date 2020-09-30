Шойгу заявил о полном разгроме террористов в Сирии

Шойгу заявил о полном разгроме террористов в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru

Российские войска смогли уничтожить в Сирии более 133 тысяч боевиков. Около 4,5 тысяч из них прибыло из стран СНГ.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, всего ликвидированы были 865 главарей бандитских формирований. При этом, добавил он, задача, которую ставил президент России Владимир Путин пять лет назад, «полностью выполнена».

Шойгу также резюмировал «Исламское государство» (международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России судом) в Сирии больше не существует. Он уточнил: в Россию не проник ни один террорист.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смерти российского генерала в Сирии. Он умер в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Об этом стало известно в августе этого года. Тогда еще двое военных получили ранения. По факту было возбуждено уголовное дело.

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