СК завел дело по факту гибели российского генерала в Сирии

Он умер в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Также есть пострадавшие.

Следственный комитет РФ завел дело по факту гибели генерала российских ВС в Сирии. Отмечается, что он умер в результате взрыва, еще двое военных получили ранения. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что собираются выяснить все обстоятельства инцидента.

«Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастыркин подчеркнул, что все подобные инциденты не оставляются без внимания. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастыркин требует возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам.