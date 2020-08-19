СК завел дело по факту гибели российского генерала в Сирии

Он умер в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Также есть пострадавшие.
Следственный комитет РФ завел дело по факту гибели генерала российских ВС в Сирии. Отмечается, что он умер в результате взрыва, еще двое военных получили ранения. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что собираются выяснить все обстоятельства инцидента.
«Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастыркин подчеркнул, что все подобные инциденты не оставляются без внимания. Он также выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастыркин требует возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам.