СМИ: В Париже прогремел мощный взрыв

По официальной информации, "взрыв" был лишь звуком истребителя. Фото: pixabay.com

По официальной информации, "взрыв" был лишь звуком истребителя. Фото: pixabay.com

В среду, 30 сентября, около часу дня по московскому времени в столице Франции прогремел взрыв, слышимый даже в близлежащих окрестностях.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Информации о причинах и месте происшествия пока нет, как и о возможных пострадавших. Отзвук взрыва попал на кадры прямой трансляции матча Открытого чемпионата Франции по теннису 2020 года, проходящего на стадионе «Ролан Гаррос».

Однако парижские власти заявляют, что никакого взрыва не было, мощный раскат, который был слышен по всему городу является звуком истребителя, преодолевшего звуковой барьер. Официальную информацию цитируют РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 29 сентября, сотрудникам правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришлось проверять торгово-развлекательный центр «Галерея» на предмет минирования. К счастью, информация оказалась ложной.