Российский врач назвала витамин, дефицит которого может привести к онкологии

Определить недостаток витамина D можно только по исследованию крови. Фото: pixabay.com

Определить недостаток витамина D можно только по исследованию крови. Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог и диетолог Фатима Дзгоева рассказала, чем грозит недостаток в организме витамина D.

Оказалось, что этот витамин оказывает положительное воздействие на организм человека в комплексе, а его нехватка опасна для людей в любом возрасте. При неблагоприятном сценарии, дефицит витамина D может повышать риск развития злокачественных опухолей (рака простаты, молочной железы, кишечника и многих других видов онкологии), рассказала специалист изданию «Аргументы и Факты».

При этом определить нехватку витамина по внешним симптомам почти невозможно, так как эти же признаки могут сигнализировать о множестве других заболеваний. Таким образом, для выявления дефицита витамина D стоит сдать кровь на определение уровня 25 (ОН D3).

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