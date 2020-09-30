Российский врач назвала витамин, дефицит которого может привести к онкологии

Российский врач назвала витамин, дефицит которого может привести к онкологии
Определить недостаток витамина D можно только по исследованию крови. Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог и диетолог Фатима Дзгоева рассказала, чем грозит недостаток в организме витамина D.

Оказалось, что этот витамин оказывает положительное воздействие на организм человека в комплексе, а его нехватка опасна для людей в любом возрасте. При неблагоприятном сценарии, дефицит витамина D может повышать риск развития злокачественных опухолей (рака простаты, молочной железы, кишечника и многих других видов онкологии), рассказала специалист изданию «Аргументы и Факты».

При этом определить нехватку витамина по внешним симптомам почти невозможно, так как эти же признаки могут сигнализировать о множестве других заболеваний. Таким образом, для выявления дефицита витамина D стоит сдать кровь на определение уровня 25 (ОН D3).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о рекомендациях врача по правильному обращению с гаджетами: если неверно держать в руке смартфон или планшет, можно заработать сколиоз.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
витамины здоровье онкология


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Празднование Дня сотрудника МВД обойдется бюджету Петербурга в 8,5 ...
Фильм о Нагорном Карабахе исключили из программы ММКФ в целях безопасности
В США разработали роботизированную ткань
На Украине предложили переименовать Россию в Московию
Российский врач назвала витамин, дефицит которого может привести к онкологии
В октябре петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах в четырех районах
Зеленогорский суд отправил под стражу депутата Шокина, убившего свою жену
Депутаты Петербурга одобрили закон о штрафах за хаотичную парковку во дворах